شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. ارتفاع وتيرة خروقات الحوثيين في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 9 نوفمبر 2019 الحوثيين رفعت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن من وتيرة الخروقات للهدنة الأممية بإستهداف مواقع متفرقة للقوات المشتركة في مديرية حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية ميدانية في حيس إن المليشيا استهدفت مواقع تتمركز فيها القوات المشتركة شمال المديرية مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة بشكل مكثف ومتواصل. وأشارت المصادر أن عناصر المليشيا فتحت النار على مواقع تمركز جنود القوات المشتركة إلى الشمال من حيس بالأسلحة المتوسطة. يذكر أن المليشيات الحوثية لم تلتزم بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة والتي جاءت ضمن إتفاق السويد الذي ترعاه الأمم المتحدة منذ أواخر العام 2018.

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