الداخلية تعلن اعتقال 'ارهابي' يجلب الارزاق الى احد الأوكار في كركوك

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن اعتقال "ارهابي" يجلب الارزاق الى احد الأوكار في محافظة كركوك. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية من القبض على الارهابي المكنى ابو سبهان والذي يقوم بجلب الارزاق الى احد الأوكار للارهابيين والواقعة في منطقه ليلان بمحافظة كركوك".



وأضافت أن "فريق العمل المشترك من قسم استخبارات الفرقة الخامسة والوحدة التحقيقية بكركوك والجهد الفني لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية أسهم في التوصل الى المتهم والقاء القبض عليه".



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