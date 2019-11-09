التحالف الدولي: سنواصل ضرب الارهابيين من اجل تحقيق هزيمة داعش الحتمية

أكد التحالف الدولي، السبت، أنه سيواصل ضرب الإرهابيين من أجل تحقيق هزيمة تنظيم "داعش" الحتمية.
وأضاف أن "التحالف يتواجد جنوب غرب آسيا لتقدیم المشورة والدعم وتمكین شركائنا من تحقیق الھزیمة الحتمیة لداعش".
ونقل البيان عن العقید مایلز ب. كاگینز الثالث المتحدث العسكري بإسم قوات التحالف قوله، :"نقوم بالتنسیق وبشكل یومي مع شركائنا لمنع داعش من إستعادة الأراضي التي فقدتھا وتدریب وتجنید الإرھابیین وتمویل وتنفیذ الھجمات في جمیع أنحاء العالم".
وأكد كاگینز، أن "التحالف وشركائه سيواصلون ضرب الإرهابيين لیعكس رؤیة عالمیة مّوحدة من أجل تحقیق ھزیمة داعش الحتمیة".
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