البرلمان ينهي مناقشة تعديل ثلاثة قوانين ويحيل النائب احمد الجبوري للجنة السلوك النيابي

افاد مصدر برلماني، السبت، بأن مجلس النواب انهى مناقشة تعديل ثلاثة قوانين، فيما احال النائب احمد الجبوري للجنة السلوك النيابي. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب انهي تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤". Advertisements وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مجلس النواب صوت باحالة النائب احمد الجبوري الى لجنة السلوك النيابي"، مشيراً الى أن "مجلس النواب يُصوت على اضافة القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية على جدول اعماله". ولفت المصدر الى أن "مجلس النواب يُنهي قراءة مقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية".

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