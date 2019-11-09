جاويش أوغلو: لا يحق لأحد الاستيلاء على ثروات سوريا

أعلن وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ ان "​الولايات المتحدة​ اعترفت بكل صراحة أنها موجودة في ​سوريا​ من أجل احتياطات ​النفط​ على وجه الخصوص"، مشددا على أنه "لا يحق لأحد الاستيلاء على ثروات سوريا".

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