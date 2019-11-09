لافروف: هناك تقدم ملحوظ في العملية السياسية للتسوية في سوريا

أعلن وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ عن أن "هناك تقدمًا ملحوظًا في العملية السياسية للتسوية في ​سوريا​"، مشيرًا الى أن "الجزء الأساسي من التسوية النهائية للأزمة السورية هو عودة سوريا إلى الأسرة العربية، نحن نتحدث عن استعادة عضوية سوريا في ​جامعة الدول العربية​، وفي رأينا أن هذه القضية قد نضجت منذ وقت طويل”.

وكان لافروف قد ذكر، في وقت سابق، أن "عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية يمنح المنظمة إمكانية المساهمة المباشرة في التسوية السورية"، وأن "المسألة تمت مناقشتها خلال المنتدى الوزاري الروسي-العربي".