شبيب أمر بارسال فوج اطفاء بيروت الى الدبيه لاخماد الحرائق المندلعة

افادت دائرة العلاقات العامة في ​بلدية بيروت​، انه بناءً لاوامر مباشرة من ​محافظ​ بيروت ​القاضي زياد شبيب​، انطلقت قوة من ​فوج اطفاء مدينة بيروت​ الى خراج منطقة الدبيه الشوفيه، لمساندة ​الدفاع المدني​ فياخماد ​الحرائق​ المندلعة في المساحات الخضراء فيها، على أن يبقى رجال الفوج في أعلى جهوزية للتدخلالفوري عند حصول اي طارىء.

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