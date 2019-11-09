اندلاع حرائق في أحراج الدبية الشوفية وصعوبة في السيطرة عليها

أفاد ​الدفاع المدني​ بـ "اندلاع حرائق في أحراج ​الدبية​ الشوفية"، مشيرًا الى أن "العناصر يواجهون صعوبة للتمكن من السيطرة عليها وسط ظروف مناخية قاهرة تؤدي الى امتداد النيران الى المساحات المجاورة".

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