أفاد الدفاع المدني بـ "اندلاع حرائق في أحراج الدبية الشوفية"، مشيرًا الى أن "العناصر يواجهون صعوبة للتمكن من السيطرة عليها وسط ظروف مناخية قاهرة تؤدي الى امتداد النيران الى المساحات المجاورة".
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حرائق في أحراج الدبية الشوفية وصعوبة في السيطرة عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.