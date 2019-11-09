قرم: الغربيون يسعون لوقوع لبنان تحت هيمنة صندوق النقد الدولي

رأى الوزير السابق جورج قرم في حديث تلفزيوني أنه "من المعيب جدا ان السلطة المصرفية اليوم تتحكم بالبلاد والعباد"، لافتا إلى ان "الوضع اليوم يتطلب ان نعود بسرعة إلى استتباب الاوضاع الاقتصادية والمالية وان تعود عجلة الاقتصاد حتى نتمكن من زيادة التصريف إلى الخارج واعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات".
واعتبر ان "ما يحصل في لبنان يفقد الثقة من قبل المغتربين بالنظام المصرفي اللبناني، ومن الواضح انه لم يعد هناك تحويلات للمغتربين التي كانت اساسية للتوازن الاقتصادي في لبنان".
وأضاف "اليوم ما يسعى إليه الغربيون هو ان يقع لبنان تحت هيمنة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".
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