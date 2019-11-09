نقولا ابو فيصل: لم يعد لنا امل في لبنان سوى باعجوبة الهية

توجه رئيس ​تجمع الصناعيين​ في ​البقاع​ نقولا ابو فيصل بالتهنئة من ال​لبنان​يين عموما والمسلمين خصوصا بحلول ​عيد المولد النبوي​ الشريف، املا ان تبعث هذه المناسبة المباركة املا جديدا ينتشل لبنان من ازماته السياسية والاقتصادية.

ولفت الى أنه لم يعد لنا امل في لبنان سوى باعجوبة الهية ودعوات الانبياء كي يلهم السياسيين الحكمة والروية والتعقل للخروج من الازمة الحالية.