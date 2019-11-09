الجيش: إحالة المدعو تابت جورج تابت على القضاء المختص

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ أن ​مديرية المخابرات​ أحالت على القضاء المختص، المدعو تابت جورج تابت الذي أُوقف في مطار بيروت الدولي بتاريخ 28/10/2019، لإقدامه على نشر عدة فيديوهات تُسيء إلى شخصيات سياسية وعسكرية، وتُحرّض المواطنين على سحب أموالهم من المصارف لغايات تخريبية، وتواصله مع إحدى الشركات الأمنية الإسرائيلية طالباً العمل لصالحها.

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