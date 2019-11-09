الملياردير مايكل بلومبرغ ينضم رسميا إلى سباق رئاسة أميركا

وقدم بلومبرغ أوراقه كمرشح عن الحزب الديمقراطي في ولاية ألاباما، وفقا لما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وجاءت خطوة بلومبرغ رغم أن الرجل الذي ظل رئيساً لبلدية نيويورك على مدى 12 عاماً، قال في مارس الماضي، إنه لن يترشح حتى لا يقوض فرص نائب الرئيس السابق جو بايدن.
ونقلت إحدى الصحف الأميركية في وقت سابق عن مصدر مقرب من بلومبرغ قوله "إنه يعتقد أن بايدن ضعيف في حين لا يستطيع بيرني ساندرز وإليزابيث وارن الفوز".
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ولم يخفِ مايكل بلومبرغ، البالغ من العمر 77 عاماً، وقال إنه مستقل وجمهوري في الماضي، معارضته للتدابير التي دعا إليها وارن وساندرز، فهذان العضوان في مجلس الشيوخ الأميركي يخوضان حملة إلى اليسار ويشجبان على وجه الخصوص نظاماً "أفسدته وول ستريت" والمليارديرات والشركات الكبيرة.
وبلومبرغ، المصنف التاسع الأكثر ثراءً في العالم من قبل مجلة فوربس، إذ تقدر ثروته بنحو 55.5 مليار دولار.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد سخر من الملياردير مايكل بلومبرغ، قائلاً إن عمدة مدينة نيويورك السابق يفتقر إلى "السحر" الكافي لتحقيق الفوز.
وقال ترامب للصحافيين خارج البيت الأبيض في وقت سابق: "أعرف مايكل. لقد أصبح مجرد نكرة. ليس هناك أحد أفضل مواجهته على مايكل الصغير".
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