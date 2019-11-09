شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولى وماعت يدشنان برنامجا لآلية الاستعراض الدورى الشامل بجنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ التحالف الدولى للسلام والتنمية بجنيف بالتعاون مع مؤسسة ماعت ومجموعة الاستشارات الدولية، اليوم السبت، فعاليات الأسبوع التدريبي الخاص بآلية الاستعراض الدوري الشامل والذي يستمر لمدة أسبوع في مدينة جنيف السويسرية، وذلك على هامش الدورة 34 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

يهدف التدريب الذي يشارك فيه مجموعة من الخبراء على رأسهم السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة، وايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، لتدريب عدد من الشباب العربي والأوروبي والأفريقى على كيفية إجراء آلية الاستعراض الدوري الشامل، وأهداف هذه العملية، وكذلك الوثائق التي تقدم خلال هذه العملية.

ويحتوي التدريب على جلسات نظرية يتم فيه شرح آلية الاستعراض الدوري الشامل والتي تتم من خلال حوار تفاعلي بناء يستند إلى تقارير رسمية ثلاث وهم التقرير الوطني الذي تقدمه الدولة وتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتقرير أصحاب المصلحة، ويشارك في هذا الحوار مع الدولة التي يجري استعراضها فريق العمل المكون من 47 دولة هم أعضاء مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، ويقوم بإدارة الاستعراض وتيسيره فريق ثلاثي يسمي "الترويكا" يتشكل من ثلاثة مقررين تختارهم الدول الأعضاء بالمجلس.

كما يشمل التدريب على جزء عملي يتم من خلاله مشاركة الشباب في جلسات الاستعراض والفعاليات الجانبية التي تنظمها منظمات المجتمع المدني، ويأتي ذلك في إطار اهتمام المؤسسات الثلاث بتدريب الشباب على الآليات الأممية المعنية بحقوق الانسان.

Advertisements