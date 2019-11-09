شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يغادر البلاد عقب زيارة استغرقت 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر
وكان ملك البحرين التقى الرئيس السيسي بالقاهرة في أول يوم لزيارته للبلاد، الخميس الماضي.
وأشاد ملك البحرين خلال لقائه مع الرئيس السيسي، بما تشهده مصر من نهضة تنموية رائدة حققت إنجازات نوعية في مختلف القطاعات، معرباً عن تقديره لمواقف مصر الثابتة والداعمة على الدوام وإسهاماتها البارزة على امتداد عقود طويلة في دعم مسيرة النهضة والتنمية في البحرين، مثمنا الدور التاريخي الريادي لمصر في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن القضايا والمصالح العربية وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
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