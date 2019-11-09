عقب شكاية لموظفة أمن.. “حمد ﷲ” يسافر إلى أمريكا ساعات بعد التحقيق معه

يتجه المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد ﷲ، لاعب نادي النصر السعودي، للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إجازة قصيرة.

وكشفت صحيفة “الرياضية” السعودية، اليوم السبت، أن حمد ﷲ يستعد لمغادرة عاصمة المملكة، الرياض، عبر مطار الملك خالد الدولي.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن صاحب 28 عاما، سيتجه في إجازة قصيرة من العاصمة السعودية إلى أبوظبي ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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واستمعت أمس الجمعة، النيابة العامة في السعردية، لأقوال حمد ﷲ، وتم مواجهته بموظفة الأمن على خلفية قضيتهما في المطار، مساء أول أمس الخميس.

وحضر المهاجم السابق لأولمبيك آسفي، إلى مقر النيابة العامة، رفقة محاميه، وصفوان السويكت رئيس نادي النصر، حيث تم الاستماع للاعب المغربي وموظفة الأمن، مع استعراض تسجيل كاميرات المطار.

ونفى هداف النصر، الاتهامات التي وجهتها له موظفة الأمن، مؤكدا أنها وصفت زوجته بكلمة نابية، بينما استمرت الموظفة الأمنية في الثبات على أقوالها المدونة في محضر الشرطة، أول أمس الخميس.