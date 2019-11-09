في ظاهرة فلكية نادرة.. المشتري يمر أمام الشمس

سيظهر كوكب المشتري في عرض نادر الأسبوع المقبل، إذ يمر أمام الشمس ليراه الناس في أغلب مناطق العالم.

وبحسب وكالة «أسوشييتد برس»، فإن أضخم كواكب المجموعة الشمسية سيشبه نقطة سوداء صغيرة، يوم الاثنين، وهو يمر بين الأرض والشمس.

وعلى عكس ما حدث في سنة 2016، سيمر كوكب المشتري أمام الشمس مباشرة.

الحدث الذي يستمر خمس ساعات ونصف، سيكون ظاهرا للعيان، إذا سمح الطقس بذلك، في شرق الولايات المتحدة وكندا، وكل أميركا الوسطى والجنوبية.

لكن قاطني بقية مناطق أميركا الشمالية وأوروبا وأفريقيا، سيشاهدون جزءا فقط من الحدث، بينما لن يتمكن سكان أستراليا وآسيا من رؤيته.