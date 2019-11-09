الناظور.. منع وقفة تضامنية مع معتقلي حراك الريف وحقوقيون يتهمون الأمن بالتعنيف- صور

تعرض متضامنون مع معتقلي حراك الريف أمس الجمعة للتعنيف، من قبل السلطات المحلية بإقليم الناظور، بعدما تدخلت هذه الأخيرة لتفريق وقفة احتجاجية، نظمت أمام السجن المحلي.

عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، قال إن الوقفة التي شهدها محيط سجن سلوان، قد تحولت “إلى غزوة عسكرية أو لنقل حصة رفس وركل وصفه من قبل قوات التدخل”، حسب وصفه.

وكانت هيآت سياسية، ونقابية، وحقوقية، نظمت أمس الجمعة، وقفة مماثلة أمام مقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، شاركت فيها أمهات معتقلي حراك الريف ونشطاء حقوقيون، احتجاجا على الإجراءات، التي اتخذتها المندوبية في حق المعتقلين في سجن رأس الماء في فاس.

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ووقفت أمهات المعتقلين، وعلى رأسهن أم قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، وأم “دينامو الحراك”، نبيل أحمجيق، إلى جانب أمهات أخريات، ونساء قطعن مئات الكيلومترات قادمات من الحسيمة إلى العاصمة، لإسماع صوتهن للمسؤولين، إذ تقدمن الوقفة الاحتجاجية، مرددات الشعارات بألسنهن، والدموع في عيونهن، تأثرا بالحديث عن وضعية أبنائهن المعتقلين، وما يصلهن من أخبار عن تعرضهم للتعذيب، والترحيل.

وتحدثت أم أحمجيق باسم الأمهات في الوقفة الاحتجاجية، موجهة كلامها للمندوب صالح التامك بالقول: “بغيت يخرج عندنا المندوب شخصيا يشوفنا ونشكيو له شنو دارو فوليداتنا”، وأضافت، “أولادنا ضربوهم وجرحوهم وعنفوهم”، متسائلة “آش دارو أولادنا، واش قتلو”.

وعن قرارات وضع المعتقلين في السجن الانفرادي، وتفريقهم على السجون، قالت أم أحمجيق إن المعتقلين غادروا سجن رأس الماء دون أخذ أغراضهم وملابسهم، معتبرة هذا التفريق هو الاعتقال الثالث لأبناء الحراك، ومؤكدة أنها لا تزال لا تعرف مكان ابنها “ماعارفاش ولدي فين كاين”.