مفتي لبنان يطالب بتحقيق مطالب المحتجين وتشكيل حكومة تكنوقراط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعا مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم السبت، إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني من أصحاب الكفاءة دون تأخير، حكومة تكنوقراط، وذلك في اليوم الرابع والعشرين لانطلاق الاحتجاجات في عموم البلاد.

وقال المفتي في خطاب بثه التلفزيون بمناسبة ذكرى المولد النبوي "آن الأوان، والفرصة مواتية، بعد هذه اليقظة الوطنية، أن تبدأ عملية الإصلاح، وأن يتوجه أولو الأمر، إلى تشكيل حكومة إنقاذ دون تلكؤ ولا تأخير، إلى تشكيل حكومة من أصحاب الكفاءة والاختصاص".

وأَضاف قائلا "أعطانا شباب لبنان وشاباته أمثولة رائعة في الوطنية وحرية الضمير، اجتمعوا على كلمة حق واحدة".

وطالب دريان باتخاذ إجراءات تعيد إلى الشعب اللبناني ثقته بالدولة ومؤسساتها الدستورية والإدارية، مؤكدا على أهمية "احترام مبادئ الديمقراطية وقيمها، ومعايير ممارسة الحكم الديمقراطي والبرلماني وقواعده".

وفي رسالة وجهها دريان بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ونشرها موقع "دار الفتوى" اليوم، شدد على ضرورة تشكيل حكومة من أصحاب الكفاءة والاختصاص، وتنفيذ الورقة الإصلاحية التي أعدها رئيس حكومة المُستقيل، سعد الحريري.

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يذكر أن الحكومة اللبنانية قدمت قبيل استقالتها ورقة اقتصادية في 21 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تضمنت تعهدات بتحسين الوضع المعيشي.

وفي 30 من ذات الشهر استقالت الحكومة بعد رفض المتظاهرين للورقة، وإصرارهم على البقاء في الساحات لحين استقالة الحكومة.

ودعا دريان في كلمته، إلى "تنحية السياسة عن الميدان وأن يتم تخليتها لأصحاب الكفاءة والاختصاص، لتغني حياتهم وتحافظ على كراماتهم وتعمر بلدهم".

وتتواصل الاحتجاجات في لبنان منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يوم أعلنت الحكومة عن تضمين موازنة العام 2020 بضرائب ورسوم جديدة.

ويطالب المتظاهرون الذي باتوا يحاصرون المرافق العامة يوميًا في البلاد، بتشكيل حكومة اختصاص من غير السياسيين، لتدير شؤون البلاد، وتعدّ لانتخابات نيابية مبكرة.