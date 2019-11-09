القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسدلت إدارة الطيران والفضاء الأميركية، "ناسا"، الستار عن نسخة أولية من أول طائراتها التجريبية الكهربائية بالكامل، "إكس 57 ماكسويل"، في معمل لعلوم الطيران بصحراء كاليفورنيا.
والطائرة مقتبسة من نظيرتها الإيطالية "تكنام بي 2006 تي"، ذات المحركين ويجري تطويرها منذ عام 2015 ولا تزال على بعد عام على الأقل من أولى رحلاتها التجريبية، وتعتمد الطائرة على 14 محركا كهربائيا تشغلها بطاريات "ليثيوم أيون".
ورغم أن الشركات الخاصة تطور طائرات كهربائية منذ سنوات إلا أن مشروع "إكس-57"، الذي تنفذه ناسا، يهدف لتصميم وعرض تكنولوجيا تتوافق مع معايير يمكن للشركات التجارية تطبيقها من أجل الحصول على تصديق الحكومة.
وقال المسؤول في مركز أرمسترونج لأبحاث الطيران التابع للإدارة، برنت كابلاه، إن المعايير تشمل كفاءة الطيران والسلامة والطاقة وتقليل الضوضاء.
وأضاف خلال مقابلة مع وكالة "رويترز" الإخبارية: "نركز على أمور يمكن أن تدعم القطاع بالكامل وليس فقط شركة واحدة. هدفنا الآن هو تحليق هذه الطائرة بنهاية 2020".
كانت هذه تفاصيل خبر "ناسا" تكشف عن أول طائرة كهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.