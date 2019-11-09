سقوط صاروخ باليستي على حي سكني أطلقه الحوثيون باتجاه الجوف

السبت 9 نوفمبر 2019

سقط صاروخ بالستي أطلقته مليشيا الحوثي بإتجاه محافظ الجوف.



وقال مصدر محلي، إن صاروخا باليستيا أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه محافظة الجوف سقط في حي سكني بمديرية خاضعة لسيطرة الجماعة.

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ووفق مصادر إعلامية، فإن صاروخا باليستيا سقط في حي سكني بقرية "آل عبدان" بمديرية المتون التابعة لمحافظة الجوف.

وأكد المصدر عدم وجود أي اصابات بشرية جراء الصاروخ، فيما لم يتم التأكد من حدوث أضرار مادية في المنطقة المكتظة بالسكان.

وسبق أن فشل الحوثيون في إطلاق عدة صواريخ باليستية على مواقع وأهداف في مناطق الحكومة الشرعية، وسقطت تلك الصواريخ في مناطق خاضعة للجماعة وخصوصاً في محافظات عمران وصعدة.