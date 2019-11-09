شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تستهدف مواقع المشتركة في الفازة بالحديدة والان مع التفاصيل

السبت 9 نوفمبر 2019 استهدفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية، أن مجاميع من المليشيا أطلقت النار من مناطق تمركزها صوب مواقع القوات المشتركة بالأسلحة المتوسطة من عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا. Advertisements المصادر أضافت، أن المليشيا قامت بعمليات قنص بسلاح من عيار 50 ، فيما استهدفت مواقع أخرى تابعة للقوات المشتركة بسلاح معدل البيكا. يذكر أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران كثفت من خروقاتها اليومية للهدنة الأممية في الحديدة بمناطق متفرقة وعلى أكثر من صعيد.

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