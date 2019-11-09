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شكرا لقرائتكم خبر عن الحديدة.. المشتركة تتصدى لهجوم المليشيات وتحرق مخزنا غرب حيس والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
تصدت القوات المشتركة لهجوم واسع وكبير شنته المليشيات الحوثية الموالية لإيران على مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن مجاميع مسلحة تابعة للمليشيات شنت هجوماً واسعاً على مواقع القوات المشتركة شمال غرب حيس من عدة اتجاهات واستخدمت خلاله مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية بشكل مكثف وعنيف.
وأضافت المصادر، أن أفراد القوات المشتركة خاضوا اشتباكات عنيفة مع مسلحو المليشيا الذين هاجموا المواقع، وتمكنوا من التصدي للهجوم وكسر المجاميع المسلحة بكل بسالة وحزم.
وأكدت المصادر أن أفراد القوات المشتركة كبدوا مليشيات الحوثي خلال الإشتباكات خسائر فادحة في العتاد والأرواح ، وأوقعوا في صفوفها عشرات القتلى والجرحى ولاذت بقية العناصر الحوثية بالفرار ، فيما تقوم القوات بعمليات تمشيط واسعة لملاحقة من تبقى منهم وتأمين المناطق.
وفي ذات السياق أفادت المصادر أن القوات المشتركة تمكنت من تدمير سلاح م.ط عيار 23 ، واحراق مخزن أسلحة تابع لمليشيات الحوثي في منطقة شعب بني زهير غرب مديرية حيس بعملية استهداف ناجحة ودقيقة.
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