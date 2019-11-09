شكرا لقرائتكم خبر عن نيران الحوثي تستهدف المنازل والأسواق في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 9 نوفمبر 2019 تتواصل انتهاكات مليشيات الحوثي الإرهابية لتطال الأحياء السكنية والأسواق العامة في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة مستخدمة الأسلحة الرشاشة والقناصة.

Advertisements وقالت مصادر محلية، إن المليشيات أطلقت النار صوب منازل المواطنين في المدينة من سلاح الدوشكا ومن سلاح المعدل بشكل مكثف وعشوائي. وأضافت المصادر، أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها المختلفة مستهدفة الأسواق العامة في المدينة وخلفت حالة من الخوف والذعر في صفوف المواطنين ومرتادي الأسواق وسط المدينة.

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