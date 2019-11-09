صحيفة: «اتفاق الرياض» يثبت نجاح الدبلوماسية الحكيمة للسعودية والإمارات

السبت 9 نوفمبر 2019

اتفاق الرياض

كتبت صحيفة إماراتية، أن "الإجماع العربي والعالمي على «اتفاق الرياض»، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، يثبت نجاح الدبلوماسية الحكيمة للمملكة العربية السعودية والإمارات في التعاطي مع الأزمة اليمنية، لإعادة الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق، كما يؤكد الدور التاريخي للبلدين في اليمن".



Advertisements

وبينت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم السبت أن "محاور عدة تعمل عليها الإمارات والسعودية لتوحيد الصف اليمني، وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق الذي دفع شعبه ثمناً باهظاً نتيجة الانقلاب الحوثي".

ومضت الصحيفة "وإذا كان الهدف من «اتفاق الرياض»، مقاربة أيادي الشركاء اليمنيين التي تفرقت ودخلت في نزاع بيني، وتوجيهها صوب المعركة الوطنية ضد الحوثيين، فهناك أدوار أخرى سياسة وإنسانية تقوم بها القيادة السياسية في البلدين، ليعود اليمن سعيداً كما كان على مر التاريخ".

وأضافت "تنفيذ بنود «اتفاق الرياض» الذي أبطل أجندات إقليمية، وأصبح بعد أيام من توقيعه الحدث الإيجابي الأهم في المنطقة، لا يقل أهمية عن التوصل إليه أو توقيعه، وهو ما تؤكده الإمارات بمواصلة دورها الإنساني الرائد في اليمن، ووقفتها الأخوية إلى جانب الأشقاء في محنتهم، لذا كانت استجابتها سريعة لإغاثة الأسر المتضررة من القصف الحوثي الذي استهدف مدينة المخا، ومساعدة سكان شبوة الذين يعانون أوضاعاً صعبة".