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شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج": ماكرون فقد الثقة بحلف الأطلسي ولهذا دعا لتشكيل جيش أوروبي والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
ماكرون
قالت صحيفة خليجية، ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما يعلن أن حلف الأطلسي في حالة «موت سريري»، ما أثار غضب الولايات المتحدة وألمانيا.
وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم السبت "فإنه في الواقع يعبر عن واقع قائم، بعدما حولت إدارة الرئيس ترامب الحلف إلى مشروع تجاري من خلال مطالبة أعضاء الحلف بالمزيد من المساهمات المالية، وخروج بعض الدول الأعضاء عن حالة الانضباط، كما فعلت تركيا التي تتصرف بمعزل عن الحلف من خلال تصرفها الآحادي في سوريا، وأيضاً فقدان التنسيق المفترض بين الولايات المتحدة والحلف.
واشارت الى ان الرئيس ماكرون سبق ان دعا إلى تشكيل جيش أوروبي، لأنه فقد الثقة بحلف الأطلسي ودوره، وأراد أن تعتمد أوروبا على قدراتها الذاتية في الدفاع عن نفسها باستقلالية، وعدم الاعتماد على الحليف الأمريكي الذي له أجندته الخاصة التي تختلف عن أجندة بقية أعضاء الحلف.
وخلصت الى ان تصريحات ماكرون سوف يكون لها صداها خلال قمة الأطلسي التي تعقد في لندن مطلع الشهر المقبل، وسوف تترك آثارها على الحلف الذي يعاني مشاكل حسب اعتراف أنجيلا ميركل التي اعترضت على أسلوب ماكرون في طرح موقفه من الحلف، وليس على الموقف بحد ذاته.
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