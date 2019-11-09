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مواجهات عنيفة بين قوات الأسد والجيش التركي بشمال سوريا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات عنيفة بين قوات الأسد والجيش التركي بشمال سوريا والان مع التفاصيل

السبت 9 نوفمبر 2019

حدث صدام، اليوم السبت، بين قوات النظام السوري والجيش التركي قرب رأس العين في شمال سوريا.

 

ووفق وكالة أنباء النظام السوري، فقد اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة اليوم بين وحدات جيش النظام وقوات تركية وفصائل سورية موالية لها، في قرية أم شعيفة بريف رأس العين.

 

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ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات حول الخسائر التي أسفرت عنها المواجهات.

 

وكانت تركيا أطلقت قبل فترة عملية عسكرية في الشمال الشرقي لسوريا.

 

 

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