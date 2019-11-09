اليمن.. 35 طن مستلزمات طبية من مركز الملك سلمان لمستشفى تريم

السبت 9 نوفمبر 2019

تسلّمت إدارة مستشفى تريم العام شحنة أدوية ومستلزمات طبية تزن 35 طنًا مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



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ويوفر مستشفى تريم العام خدماته إلى 5 مديريات بواقع 200 ألف نسمة وهو ما يشكل ضغطا كبيرًا عليه.

وتأتي الشحنة في إطار الجهود المتواصلة التي يقوم بها المركز لدعم القطاع الصحي، للتخفيف عن أبناء حضرموت.