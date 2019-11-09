- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. 35 طن مستلزمات طبية من مركز الملك سلمان لمستشفى تريم والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
تسلّمت إدارة مستشفى تريم العام شحنة أدوية ومستلزمات طبية تزن 35 طنًا مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
ويوفر مستشفى تريم العام خدماته إلى 5 مديريات بواقع 200 ألف نسمة وهو ما يشكل ضغطا كبيرًا عليه.
وتأتي الشحنة في إطار الجهود المتواصلة التي يقوم بها المركز لدعم القطاع الصحي، للتخفيف عن أبناء حضرموت.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. 35 طن مستلزمات طبية من مركز الملك سلمان لمستشفى تريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.