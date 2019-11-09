مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي وحضور 232 نائباً

عقد مجلس النواب، السبت، جلسته الـ12 برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 232 نائباً.
ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم، مناقشة مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد، والتصويت على لجنة قواعد السلوك النيابي، ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون مجلس الاعمار، ومناقشة القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة.
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