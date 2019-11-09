نائب: هروب مدير الآليات بمجلس ديالى وزوجته إلى جهة مجهولة

قال النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي، السبت، إن مدير الآليات في مجلس المحافظة "هرب" برفقة زوجته إلى "جهة مجهولة" بعد صدور أمر استقدام من هيئة النزاهة بحق رئيس وأعضاء المجلس.
وذكر التميمي في حديث لـ الخليج 365، أن "مدير الآليات بمجلس محافظة ديالى هروب وزوجته إلى جهة مجهولة بعد صدور أمر استقدام من النزاهة بحق رئيس واعضاء مجلس المحافظة"، داعياً إلى "إصدار مذكرة قبض ومنع من السفر كي لا يهرب للخارج".
وفي سياق منفصل، أضاف التميمي أن "هناك معلومات وصلتنا عن محاولات لحرق ملفات العقود الموجودة في مبنى مجلس محافظة ديالى"، داعياً قائد شرطة المحافظة إلى "منع دخول أعضاء المجلس إلى المبنى".
وكانت هيئة النزاهة أعلنت، أمس الأول الخميس، عن صدور أمر استقدام بحق رئيس مجلس ديالى ونائبيه وجميع أعضاء المجلس.
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