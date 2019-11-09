التعليم تدعو الطلبة لاستئناف التقديم الالكتروني إلى الكليات الأهلية والدراسات المسائية

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، الطلبة إلى استئناف التقديم الالكتروني إلى الكليات الأهلية والدراسات المسائية بعد عودة خدمة الانترنت. وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "تدعو الطلبة لاستئناف التقديم الالكتروني إلى الكليات الأهلية والدراسات المسائية من خلال موقعها الالكتروني وقنواتها الأخرى بعد عودة خدمة الانترنت من الساعة الثانية ظهراً إلى السادسة مساءً لاستكمال متطلبات التسجيل".



وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت، الاثنين (4 تشرين الثاني 2019)، تمديد فترة التقديم للجامعات والكليات الأهلية والدراسة المسائية في الجامعات الحكومية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد (10 تشرين الثاني 2019).

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