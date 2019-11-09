عادت خدمة الانترنت، اليوم السبت، الى بعض مناطق البلاد بعد انقطاع "غير معلن" استمر لعدة ايام.
ولاحظ مستخدمون عودة خدمة الانترنت، في بعض مناطق العراق، بعد عدة ايام على قطعها بشكل مفاجئ و"غير معلن".
فيما علق رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على ذلك بالقول ان السلطات مرغمة احياناً لتقييد "الانترنت" عندما ترى انه يستخدم للترويج للعنف والكراهية، مشيرا الى ان هذه الإجراءات المقيدة ستبقى محدودة ومؤقتة إلى أدنى حد ممكن.
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