مصادر: الحريري طرح على عون حكومة من 18 حقيبة بوجوه جديدة

كشفت مصادر قريبة من ملف مشاورات تشكيل الحكومة في لبنان، السبت، عن أن سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال طرح على الرئيس ميشال عون تأليف حكومة من 18 حقيبة تخلو من الوزراء السابقين وتكتلاتهم السياسية والحزبية.

وأكدت المصادر لـ"العين الإخبارية" أن الحريري وضع المقترح كشرط لقبوله تشكيل الحكومة الجديدة، مهددا في الوقت ذاته، حال رفض تصوره بالاعتذار عن التكليف ومقاطعة العملية السياسية في البلاد حفاظا على لبنان على حد تعبير المصادر.





وأشارت المصادر إلى أن الحريري منح 48 ساعة كحد زمني للاستجابة لمقترحه أو الإعلان عن موقفه النهائي بالتراجع عن تشكيل الحكومة.

وقدم الحريري استقالته من رئاسة الوزراء أواخر أكتوبر/تشرين أول الماضي كاستجابة لمطالب أوسع حركة احتجاجية تشهدها البلاد.

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وتفجرت موجة الغضب في لبنان منتصف الشهر الماضي مع إعلان الحكومة فرض ضرائب جديدة، لكن الاحتجاجات تجاوزت سقف المطالبة بتحسين الخدمات وإصلاح الوضع الاقتصادي ونادت بإسقاط النخب السياسية، والمحاصصة الطائفية الحاكمة للمشهد السياسي.



ولفتت المصادر إلى أن عون أبدى موافقة على المقترح لكنه طلب مهلة لمراجعة القوى السياسية وحلفاء له، فيما سعى لإقناع الحريري بتوسيع الحكومة لتشمل 24 وزيرا أو أكثر وتسمية عدد من الوزراء لتفادي تعطيل متوقع من حزب الله وحركة أمل.



وتجاوبا مع الحراك السياسي القائم، تحركت المظاهرات، السبت، نحو مقر وزارة الخارجية التي يشغلها جبران باسيل رئيس حزب التيار الوطني الحر في حكومة تصريف الأعمال، والذي تشير الاتهامات إلى أنه السبب في تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، بتمسكه بالعودة للتشكيل الوزاري.





وفي تطور جديد خلال الساعات القليلة، تراجعت قوى "8 آذار" عن موقفها السابق وقالت على لسان رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ إنّها ستسمّي الحريري رئيسا للحكومة الجديدة وأنه لا يوجد لديها بديل عنه.