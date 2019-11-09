رئيس وزراء العراق يبدي استعدادا لإجراء تعديل وزاري استجابة للمتظاهرين

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وكالاتالسبت 2019/11/9 03:01 م بتوقيت أبوظبي
رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي
أبدى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي استعداده لإجراء تعديل وزاري استجابة للمتظاهرين.
وأضاف عبدالمهدي -في بيان السبت، ردا على خطبة السيستاني أمس الجمعة- أن السلطات ستواصل التحقيق بقضايا القتلى والجرحى بالمظاهرات ومحاكمة المتورطين جنائيا.
وعن قطع الإنترنت في بعض المناطق بالبلاد، قال إنه سيبقي هذه الإجراءات محدودة ومؤقتة لأدنى حد.
وكانت الأمم المتحدة قد أكدت، الخميس، أن التقارير الواردة لها تفيد باستمرار استخدام الأمن العراقي الرصاص الحي ضد المتظاهرين، الأمر الذي قالت إنه "مثير للقلق".
ويشهد العراق، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الآن، مظاهرات واعتصامات وعصيانا مدنيا في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد.
ويطالب المتظاهرون بتغيير النظام السياسي بشكل جذري، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تدير البلاد حتى إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف دولي، وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق بالكامل.
واستخدمت مليشيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والقنابل الغازية لإنهاء الاحتجاجات، لكن ما زالت المظاهرات متواصلة رغم العنف.
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