30 مصابا في محاولة الأمن العراقي فض اعتصام بوسط بغداد

أصيب 30 متظاهرا باختناقات خلال محاولة لقوات الأمن العراقية، السبت، فض اعتصام قرب جسر السنك وسط بغداد، الذي كان مركزا رئيسيا لتجمع المحتجين خلال الأيام الماضية.

وأطلقت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف، خلال مطاردة المتظاهرين في شارع الرشيد القريب من الجسر الشهير.

وقالت مصادر أمنية إن كرا وفرا وقعا قرب جسري الأحرار والسنك بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين.

وأسفرت المصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين عن إصابة 30 شخصا باختناق جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب لعقد جلسته الـ12، السبت، للتصويت على مشروع تعديل قانوني التقاعد الموحد، ولجنة قواعد السلوك النيابي.

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ودعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إلى محاسبة كل من يستخدم القوة والعنف ضد المحتجين والصحفيين في العراق.





وكانت الأمم المتحدة قد أكدت، الخميس، أن التقارير الواردة لها تفيد باستمرار استخدام الأمن العراقي الرصاص الحي ضد المتظاهرين، الأمر الذي قالت إنه "مثير للقلق".

ويشهد العراق، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى الآن، مظاهرات واعتصامات وعصيانا مدنيا في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد.

ويطالب المتظاهرون بتغيير النظام السياسي بشكل جذري، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تدير البلاد حتى إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف دولي، وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق بالكامل.

واستخدمت مليشيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والقنابل الغازية لإنهاء الاحتجاجات، لكن ما زالت المظاهرات متواصلة رغم العنف.