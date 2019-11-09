زلزال بقوة 5.6 درجة يهز جنوب جواتيمالا

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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي إن زلزالا بقوة 5.6 درجة هز جنوب جواتيمالا اليوم السبت.
وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 8.2 كيلومتر شمال غربي مدينة كاسيلاس وعلى بعد نحو 50 كيلومترا جنوب غربي العاصمة جواتيمالا سيتي.
ووقع الزلزال على عمق 197 كيلومترا، ولم ترد أنباء عن حدوث أضرار أو إصابات.
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