بلومبيرغ: قطر تتخذ ”بعض الخطوات“ لحل الأزمة الخليجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

نقلت وكالة بلومبيرغ عن مسؤول سعودي بارز في واشنطن، قوله إن قطر اتخذت بعض الخطوات نحو حل التوترات مع جيرانها الخليجيين، ولكن لا يزال يتعين عليها فعل المزيد.



وقالت الوكالة، إن ”الخطوات المشجعة“ تشمل اعتماد قطر قانونًا لمكافحة تمويل الإرهاب، بحسب المسؤول الذي تحدث للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته.

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ولم تتضح مزيد من التفاصيل بشأن ما ذكرته الوكالة، غير أنه لا تبدو في الأفق أي بادرة لانتهاء أزمة قطر، وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة بتويتر، يوم الجمعة: ”أستغرب استمرار الهجوم الإعلامي القطري على السعودية الشقيقة، وحول كل شاردة وواردة.. أما آن الأوان للدوحة أن تركن للهدوء والحكمة لتحل أزمتها مع جيرانها ومع مصر الشقيقة؟ شتّان بين الفعل السعودي الإيجابي والاستقصاد القطري السلبي“.

وأعلنت قطر في شهر سبتمبر الماضي، عن قانون جديد خاص بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يستهدف الأفراد والمنظمات الخيرية (غير الهادفة للربح) وخدمات تحويل الأموال.

ويحدد القانون الجديد وفقًا للإعلام القطري عقوبات مشددة على كل من يخالف أحكامه، وتشمل فرض غرامات مالية على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح المُخالفة.

وتشمل العقوبات أيضًا الحبس لكل شخص تتم إدانته بجريمة تمويل الإرهاب، كما يعزز القانون الجديد التدابير ذات الصلة بالتعاون الدولي، إذ سيتم توفير أوسع نطاق ممكن من التعاون وتبادل المعلومات المالية مع الجهات النظيرة الأجنبية بحسب النص الرسمي للقانون.