صحيفة تتحدث عن تنامي هيمنة « أذرع » قوى خارجية على مقدرات الشعوب العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، ان الاحتجاجات التي يشهدها عدد من الدول العربية في الآونة الأخيرة، كشفت عن تنامي هيمنة « أذرع » قوى خارجية على مقدرات الشعوب، وذلك بهدف خدمة أجنداتها التآمرية أو التوسعية.



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واضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم السبت - تابعها "الخليج 365" ان هذه الهيمنة أثرت سلباً على الأوضاع الاقتصادية للشعوب، وجعلت منها أوضاعاً ضاغطة على شرائح واسعة، وزادت من نسب البطالة وعدد الفقراء، رغم تنوع مصادر الدخل القومي. الأمر لم يتوقف على التداعيات الاقتصادية، بل امتد لخدمة أهداف تضر بتلك الدول أولاً، وبالأمن الإقليمي ثانياً، لذا جاءت الاحتجاجات حاشدة وطالت مساحات واسعة داخل البلد الواحدة مثلما هو حاصل في العراق ولبنان.

وحذرت من ان المتربصين بالبلدان العربية كُثر، لذا يتوجب على الحكومات جعل البيئة طاردة لمثل هذه «الأذرع»، في الوقت نفسه تهيئتها أمام الشعوب ببرامج وخطط تنمية مستدامة تحقق ما تصبو إليه شعوبها. نعلم تماماً أن لكل دولة ظروفها الخاصة بها، لكن في المقابل يجب التعاطي مع هذه الاحتجاجات بحلول تبتعد عن المناورة أو التسويف لامتصاص حالة الغضب هذه، لاسيما وأن دروس الماضي القريب أثبتت أن العنف يزيد من ضبابية المشهد.

وخلصت الى ان التحرك بحثاً عن حلول حقيقية تجفف منابع الغضب حتى وإن كان متأخراً نسبياً، أفضل كثيراً من ألا يأتي أبداً.