"سرقة مرسول".. هشتاج يتصدر الترند السعودي على تويتر.. تعرف على قصته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة العربية السعودية اليوم السبت، هشتاج #سرقة_مرسول بعد قيام ثلاثة أشخاص بسرقة مندوب توصيل جهاز آيفون، بعد صدم سيارته والاستيلاء على جهاز الجوال الجديد.



وفي التفاصيل، قام فرد من العصابة المكونة من 3 أشخاص بطلب جهاز ايفون وتم الاتفاق على مكان معين في أحد شوارع المملكة، مما جعل مندوب الشركة يحيطه القلق من المكان وقرر توثيق عملية التوصيل، عقب ان رأى السيارة الخاصة بهم دون لوحات رقمية.

ووصل المندوب إلى مكان التوصيل ليسلم من في السيارة جهاز الجوال الجديد، إلا انه قرر استلام الاموال أولا ومن ثم اعطائهم الجهاز الجديد، وعلى الفور خطف الجوال من يده وقاد السيارة ليعود إلى الخلف ويصطدم بسيارة المندوب الذي حاول أن يلاحقه لكن دون جدوى.

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وتداول مدونو موقع تويتر صورا للسارق بعد العملية الشنيعة التي قام بها موجهين عدة نهم لها اولها السرقة وصدم سيارتين عندا والسير في اتجاه مخالف بجانب القيادة بدون لوحات مرورية.

و قام آخرون بنشر صور شخصية للسارق بجانب العملية المريبة التي قام بها، فيما ينتظر مواطني المملكة بالقبض عليه بعد سرقة مرسول.