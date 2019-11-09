السعودية.. أجهزة الأمن تطيح بتركي حاول تهريب آثار الحرمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أطاحت أجهزة الأمن السعودية بشخص تركي حاول تهريب آثار الحرمين الشريفين ، حسبما ذكرت صحيفة " الوطن " السعودية.



ووفق الصحيفة فقد تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من القبض على وافد أجنبي «تركي الجنسية»، حاول القيام بسرقة بعض الآثار الكائنة في معرض عمارة الحرمين الشريفين، التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن الوافد التركي تسلّل إلى المعرض قبيل فجر، أمس، وذلك عبر دورات المياه، ليقوم بالدخول إلى وسط المعرض الكائن في حي أم الجود، محاولا سرقة بعض الآثار القديمة، وتكسير بعض الأسوار الزجاجية الكائنة وسط المعرض لإتلافها، ومحاولة الوصول إلى أبرز تلك الآثار واقتنائها، ثم الهرب. وأثناء تنفيذه العملية، والتي صادفت انتهاء ورديّة حراس الأمن بالمعرض وبداية وردية أخرى، تنبهوا إلى وجود بعض الأصوات الغريبة، عندها عادوا إلى كاميرات المراقبة، ليظهر لهم اللص وهو يحاول الهرب من الموقع.

وأضافت أنه تم التواصل مباشرة مع الجهات الأمنية، والتي حضرت مباشرة إلى الموقع، و ألقت القبض عليه وأحالته إلى شرطة العزيزية بالعاصمة المقدسة، لاستكمال التحقيقات معه، ثم تحويله صباح الأحد إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.