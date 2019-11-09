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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواجهات عنيفة بين قوات الأسد والجيش التركي بشمال سوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
حدث صدام، اليوم السبت، بين قوات النظام السوري والجيش التركي قرب رأس العين في شمال سوريا.
ووفق وكالة أنباء النظام السوري، فقد اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة اليوم بين وحدات جيش النظام وقوات تركية وفصائل سورية موالية لها، في قرية أم شعيفة بريف رأس العين.
ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات حول الخسائر التي أسفرت عنها المواجهات.
وكانت تركيا أطلقت قبل فترة عملية عسكرية في الشمال الشرقي لسوريا.
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