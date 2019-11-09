ارتفاع أسعار السلع 40% بلبنان

أعلن مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد اللبنانية طارق يونس، عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية كاملة في لبنان بمعدل 6 و8%، وذلك نتيجة تفاوت ارتفاع الأسعار بين سلعة وأخرى، وعدم ارتفاع بعضها الآخر.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط نقلا عن مدير حماية المستهلك طارق يونس أنه وفق الدوريات التي يجريها مراقبون من وزارة الاقتصاد في الأسواق، فإن أسعار السلة الغذائية كاملة ارتفعت بمعدل 6 و8%، وذلك نتيجة تفاوت ارتفاع الأسعار بين سلعة وأخرى، وعدم ارتفاع بعضها الآخر.

بدوره، أكد رئيس نقابة أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد في تصريحات إعلامية ، أن "ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية مرتبط بعدة مسائل سبقت أزمة الدولار".

وأضاف قائلا: "لقد ارتفعت كلفة الفوائد على الشركات من 7.5 إلى 12%، والرسوم على الدفع بالبطاقة الائتمانية، التي كانت تتراوح كلفتها على المحال التجارية بين 0.85 و1.25 إلى 2%، ومن ثم فرض رسم 3% رسوماً جمركية على مواد استهلاكية مستوردة، وفرض رسم جمركي تراوح بين 10 و20% على بعض المواد المستوردة الأخرى مثل (الكورنفليكس)، لتأتي بعد ذلك أزمة تأمين أصحاب المحال التجارية الدولار للمستوردين، ما أسهم بارتفاع أسعار بعض السلع، إلا أنّ بعض السلع الأساسية لا تزال أسعارها على حالها".