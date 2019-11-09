سامي الجميل: اقتراح قانون العفو المطروح للتصويت عليه الثلثاء مرفوض شكلًا وتوقيتًا ومضمونًا

أكّد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "اقتراح قانون العفو العام المطروح للتصويت عليه الثلثاء في ​الجلسة التشريعية​ مرفوض شكلًا وتوقيتًا ومضمونًا"، مشيرًا الى أن "اللبنانيين يطالبون بدولة قانون وعدالة ومحاسبة، لا دولة تشجيع على الجريمة وإفلات من العقاب".

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