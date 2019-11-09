غريب: لا ثقة لأي حكومة تعيد انتاج هذه السلطة الساسية الفاسدة 

رأى الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب، انه "لا يجب على الشعب ان ينكسر"، مشددا على ان "الشعب هو مصدر السلطات وعلى السلطة ان تنصاع لارادة الشعب".
ولفت في حديث تلفزيوني إلى انه "هناك انتفاضة حصلت وهناك تغيير بموازين القوى في البلد، والافضل هو ان نعترف بما حصل في هذا البد".
وشدد على وجوب اعاطاء الشعب حقه باعادة تكوين السلطة في البلد، نحن لسنا مع السلطة بل مع الشعب، ويجب تشكيل حكومة انتقالية لديها صلاحيات استثنائية لأن هذه الفرصة لن تتكرر. وأكد انه "لا ثقة لأي حكومة تعيد انتاج هذه السلطة الساسية الفاسدة".
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