واكيم: حكومة مستقلة هي العلاج... لا تتأخروا في إنقاذ لبنان

أكّد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "هامش المناورة لدى ​السلطة​ الحاكمة يضيق، فالانهيار الكبير يقترب والهواجس من عودة ​لبنان​ ساحة تجاذبات تكبر وحدها. الثورة واضحة الأهداف

والحل الوحيد هو في تلبية حقوق الناس لكن المشكلة. إن البعض لم يقتنع بعد ان الشعب قادر على فرض ايقاعه. ​حكومة​ مستقلة هي العلاج... لا تتأخروا في انقاذ لبنان".

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