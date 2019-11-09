علي عسيران: مدعوون لصياغة وحدتنا الوطنية بطريقة مسؤولة

رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران في تصريح له ان الامل معقود على حكمة الجميع في لبنان ليعودوا ويجدوا الطرق والسبل لرفع الضغوط عن لبنان بعدما عبر الجميع عن ما لديهم من مطالب والاستمرار يصل بنا الى الخراب وعندها لن يكون بمقدور أحد اعادة ترتيب الامور .
وأكد النائب عسيران اننا "مدعوون لصياغة وحدتنا الوطنية بطريقة مسؤولة حيث تعيد الثقة الى النظام اللبناني الذي فقدته الاجيال في بلدها وموطنها ، لذا ارى كل الايجابية فيما حصل التوقف عند حدود محكومة بالحكمة افضل بكثير من الاستمرار باتجاه التهور".
وشدد على انه "مدعوون لنضع حدا لكافة التيارات التي تلعب بأجيالنا ومواطنينا الشرفاء ، ويبقى الامل معقودا باتجاه سريع لقيام حكومة متجانسة قوية لديها الارادة لتحقيق طموح الللبنانيين ، حكومة تقود البلاد الى المراتب العليا التي نريدها ويريدها كل اللبنانيين".
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