علي عسيران: مدعوون لصياغة وحدتنا الوطنية بطريقة مسؤولة

رأى عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي عسيران​ في تصريح له ان الامل معقود على حكمة الجميع في ​لبنان​ ليعودوا ويجدوا الطرق والسبل لرفع الضغوط عن لبنان بعدما عبر الجميع عن ما لديهم من مطالب والاستمرار يصل بنا الى الخراب وعندها لن يكون بمقدور أحد اعادة ترتيب الامور .

وأكد النائب عسيران اننا "مدعوون لصياغة وحدتنا الوطنية بطريقة مسؤولة حيث تعيد الثقة الى ​النظام اللبناني​ الذي فقدته الاجيال في بلدها وموطنها ، لذا ارى كل الايجابية فيما حصل التوقف عند حدود م​حكومة​ بالحكمة افضل بكثير من الاستمرار باتجاه التهور".

وشدد على انه "مدعوون لنضع حدا لكافة التيارات التي تلعب بأجيالنا ومواطنينا الشرفاء ، ويبقى الامل معقودا باتجاه سريع لقيام حكومة متجانسة قوية لديها الارادة لتحقيق طموح الللبنانيين ، حكومة تقود البلاد الى المراتب العليا التي نريدها ويريدها كل اللبنانيين".