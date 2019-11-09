نقابة الممرضات والممرضين: قد نضطر الى التصعيد

دعا مكتب مجلس ​نقابة الممرضات والممرضين​ في ​لبنان​، في بيان، "الجهات الرسمية والمؤسسات الاستشفائية الى المحافظة على حقوق الممرضات والممرضين"، مشيرًا الى أنه “في خضم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الضاغطة، بدأت بعض ​المستشفيات​ بإتخاذ إجراءات تطال رواتب الممرضات والممرضين، بحجة أن المستشفيات لم تقبض مستحقاتها من خزينة ​الدولة​ و​الهيئات الضامنة​، الأمر الذي ينذر بكارثة إجتماعية وصحية لا يمكن ترقب نتائجها وتداعياتها. والجدير بالذكر أنه رغم الظروف الحرجة التي مرت بها البلاد، لم يتوان الممرضات والممرضون عن تخطي كل العقبات للوصول الى أعمالهم وإداء واجباتهم".

ولفت المكتب الى أن "نقابة الممرضات والممرضين تدق ناقوس الخطر وتدعو المعنيين من الجهات الرسمية والمؤسسات الاستشفائية الى تحمل مسؤولياتها والمحافظة على حقوق الممرضات والممرضين المشروعة، والا ستضطر النقابة الى اتخاذ إجراءات تصعيدية لن تحمد عقباها لأن القطاع التمريضي لم يعد يحتمل المزيد من النزف والإجحاف".

وأبقى المجلس إجتماعاته مفتوحة لمواكبة كل التطورات واتخاذ الاجراءات والخطوات اللازمة.

