أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه ستقوم إحدى الشركات المتعهدة، بأشغال لمعالجة الاضرار الناتجة عن احدى العواصف وانزلاق التربة في محلة شكا بجانب الأوتوستراد، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:
- منع المرور على الأوتوستراد الدولي/ المسلك الغربي نهار الاحد 10/11/2019، اعتباراً من الساعة 6.00 صباحاً لغاية الساعة 14:00، وتحويل السير الى الطريق البحرية من مفرق الجزائري حتى مدخل البترون.
وطلبت من المواطنين التقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: منع المرور قبل ظهر الغد على اوتوستراد شكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.