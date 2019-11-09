قوى الامن: منع المرور قبل ظهر الغد على اوتوستراد شكا

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ انه ستقوم إحدى الشركات المتعهدة، بأشغال لمعالجة الاضرار الناتجة عن احدى العواصف وانزلاق التربة في محلة شكا بجانب الأوتوستراد، لذلك ستتخذ المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ تدابير السير التالية:

- منع المرور على الأوتوستراد الدولي/ المسلك الغربي ​نهار الاحد​ 10/11/2019، اعتباراً من ​الساعة​ 6.00 صباحاً لغاية الساعة 14:00، وتحويل السير الى ​الطريق البحرية​ من مفرق الجزائري حتى مدخل ​البترون​.

وطلبت من المواطنين التقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام.