السجن 10 سنوات بحق مواطن بريطاني اعتدى على اللاعب مسعود أوزيل

قضت محكمة بريطانية بالسجن 10 سنوات على مواطن يدعى "أشلي سميث"، لإدانته بالاعتداء بالسكين على اللاعب الألماني من أصل تركي مسعود أوزيل وزميله بفريق أرسنال الإنكليزي البوسني سعيد كولاسيناك.
وفي تموز الماضي، تعرض أوزيل وكولاسيناك لهجوم بالسكاكين من قبل شخصين مجهولين، في العاصمة البريطانية لندن من دون أن يصابا بأذى.
وخلال جلسة المحاكمة اعترف سميث بمحاولتهما سرقة ساعة اللاعب التي تقدر قيمتها بـ200 ألف جنيه إسترليني.
وقرر قاضي المحكمة بالسجن 10 سنوات على سميث الذي بسجله 38 جرمًا سابقًا، وتغريمه بمبلغ 181 جنيها إسترلينيا بسبب الأضرار المادية التي تسبب بها.
وكان المعتدي محكوم عليه بالسجن 42 شهرًا عام 2017 لإدانته بالسرقة، ومفرج عنه بشكل مشروط أثناء ارتكابه الاعتداء على اللاعبين.
ومن المزمع إصدار القرار بحق المتهم الثاني جوردان نورثأوفر، في وقت لاحق.
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