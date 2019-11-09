رئيس وزراء الهند يشكر نظيره الباكستاني على فتح معبر حدودي للوافدين السيخ من الهند

شكر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي نظيره الباكستاني عمران خان على "التعاون في فتح معبر حدودي للوافدين السيخ من الهند لزيارة أحد أبرز المواقع المقدسة بالنسبة لهم في أراضي باكستان".
ويتيح افتتاح المعبر لألوف الوافدين السيخ المشاركة من دون تأشيرات دخول في الاحتفالات المقامة بمناسبة الذكرى الـ550 لولادة مؤسس ديانتهم الغورو ناناك الذي تقع مقبرته على بعد أربعة كيلومترات فقط عن الحدود بين الدولتين في الأراضي الباكستانية.
ويعد افتتاح المعبر مثالا نادرا للتعاون بين الجارتين النوويتين وسط التوتر المستمر بينهما لاسيما حول إقليم كشمير المتنازع عليه.
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