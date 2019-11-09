إصابة العشرات من المتظاهرين في العراق بالاختناق لاستخدام القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع

أفادت قناة "​سكاي نيوز​ عربية" بـ "إصابة العشرات من المتظاهرين بالاختناق جراء استخدام ​القوات​ الأمنية ​الغاز​ المسيل للدموع لتفريق المحتجين في ساحة الخلاني قرب جسر السنك في ​بغداد​".

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